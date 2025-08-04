SN56 Hakkında Daha Fazla Bilgi

SN56 Fiyat Bilgileri

SN56 Resmi Websitesi

SN56 Token Ekonomisi

SN56 Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Gradients Logosu

Gradients Fiyatı (SN56)

Listelenmedi

Gradients (SN56) Canlı Fiyat Grafiği

$17,23
$17,23$17,23
-%1,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Gradients (SN56) Fiyatı

Gradients (SN56), şu anda 17,23 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 34,67M USD piyasa değerine sahiptir. SN56 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Gradients Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,66
Gradients 24 saatlik fiyat değişimi
2,01M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SN56 / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SN56 fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Gradients (SN56) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Gradients / USD fiyat değişimi, $ -0,29254047876498.
Son 30 gün içerisinde, Gradients / USD fiyat değişimi, $ -0,1049961740.
Son 60 gün içerisinde, Gradients / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gradients / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,29254047876498-%1,66
30 Gün$ -0,1049961740-%0,60
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Gradients (SN56) Fiyat Analizi

En güncel Gradients fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 17,13
$ 17,13$ 17,13

$ 17,61
$ 17,61$ 17,61

$ 39,41
$ 39,41$ 39,41

-%0,43

-%1,66

-%36,41

Gradients (SN56) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 34,67M
$ 34,67M$ 34,67M

--
----

2,01M
2,01M 2,01M

Gradients (SN56) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Gradients (SN56) Kaynağı

Resmi Websitesi

Gradients (SN56) Token Ekonomisi

Gradients (SN56) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SN56 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Gradients (SN56) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SN56 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN56 / VND
453.407,45
1 SN56 / AUD
A$26,5342
1 SN56 / GBP
12,9225
1 SN56 / EUR
14,8178
1 SN56 / USD
$17,23
1 SN56 / MYR
RM72,8829
1 SN56 / TRY
700,7441
1 SN56 / JPY
¥2.532,81
1 SN56 / ARS
ARS$23.506,0275
1 SN56 / RUB
1.373,9202
1 SN56 / INR
1.509,6926
1 SN56 / IDR
Rp282.458,9712
1 SN56 / KRW
23.831,1576
1 SN56 / PHP
986,7621
1 SN56 / EGP
￡E.835,1381
1 SN56 / BRL
R$96,488
1 SN56 / CAD
C$23,6051
1 SN56 / BDT
2.080,0056
1 SN56 / NGN
26.145,6635
1 SN56 / UAH
710,7375
1 SN56 / VES
Bs2.119,29
1 SN56 / CLP
$16.558,03
1 SN56 / PKR
Rs4.824,9169
1 SN56 / KZT
9.233,557
1 SN56 / THB
฿558,5966
1 SN56 / TWD
NT$514,1432
1 SN56 / AED
د.إ63,2341
1 SN56 / CHF
Fr13,784
1 SN56 / HKD
HK$135,0832
1 SN56 / MAD
.د.م155,5869
1 SN56 / MXN
$324,2686
1 SN56 / PLN
63,5787
1 SN56 / RON
лв75,4674
1 SN56 / SEK
kr166,2695
1 SN56 / BGN
лв29,1187
1 SN56 / HUF
Ft5.922,9848
1 SN56 / CZK
365,4483
1 SN56 / KWD
د.ك5,25515
1 SN56 / ILS
58,582