GREENSOLO (GREENSOLO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00186601 $ 0,00186601 $ 0,00186601 24 sa Düşük $ 0,01344236 $ 0,01344236 $ 0,01344236 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00186601$ 0,00186601 $ 0,00186601 24 sa Yüksek $ 0,01344236$ 0,01344236 $ 0,01344236 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01344236$ 0,01344236 $ 0,01344236 En Düşük Fiyat $ 0,00186601$ 0,00186601 $ 0,00186601 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%13,68 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%81,41 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

GREENSOLO (GREENSOLO) canlı fiyatı $0,00208604. GREENSOLO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00186601 ve en yüksek $ 0,01344236 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GREENSOLO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01344236, en düşük fiyatı ise $ 0,00186601 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GREENSOLO son bir saatte -%13,68 değişim gösterdi, 24 saatte -%81,41 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GREENSOLO (GREENSOLO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,09M$ 2,09M $ 2,09M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,09M$ 2,09M $ 2,09M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki GREENSOLO piyasa değeri $ 2,09M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GREENSOLO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,09M.