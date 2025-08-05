Grizzly Honey Fiyatı (GHNY)
Grizzly Honey (GHNY), şu anda 0,026104 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 35,79K USD piyasa değerine sahiptir. GHNY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Grizzly Honey / USD fiyat değişimi, $ +0,0005582.
Son 30 gün içerisinde, Grizzly Honey / USD fiyat değişimi, $ +0,0041539269.
Son 60 gün içerisinde, Grizzly Honey / USD fiyat değişimi, $ +0,0038444953.
Son 90 gün içerisinde, Grizzly Honey / USD fiyat değişimi, $ +0,004766854680131547.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0005582
|+%2,19
|30 Gün
|$ +0,0041539269
|+%15,91
|60 Gün
|$ +0,0038444953
|+%14,73
|90 Gün
|$ +0,004766854680131547
|+%22,34
En güncel Grizzly Honey fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,35
+%2,19
-%8,34
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked.
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|1 GHNY / VND
₫686,92676
|1 GHNY / AUD
A$0,04020016
|1 GHNY / GBP
￡0,019578
|1 GHNY / EUR
€0,02244944
|1 GHNY / USD
$0,026104
|1 GHNY / MYR
RM0,11041992
|1 GHNY / TRY
₺1,06086656
|1 GHNY / JPY
¥3,837288
|1 GHNY / ARS
ARS$35,51553616
|1 GHNY / RUB
₽2,08362128
|1 GHNY / INR
₹2,29480264
|1 GHNY / IDR
Rp427,93435776
|1 GHNY / KRW
₩36,15508416
|1 GHNY / PHP
₱1,49654232
|1 GHNY / EGP
￡E.1,26447776
|1 GHNY / BRL
R$0,14409408
|1 GHNY / CAD
C$0,03576248
|1 GHNY / BDT
৳3,17894512
|1 GHNY / NGN
₦39,79267656
|1 GHNY / UAH
₴1,08905888
|1 GHNY / VES
Bs3,289104
|1 GHNY / CLP
$25,216464
|1 GHNY / PKR
Rs7,38012288
|1 GHNY / KZT
₸14,0948548
|1 GHNY / THB
฿0,84524752
|1 GHNY / TWD
NT$0,77998752
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د.إ0,09580168
|1 GHNY / CHF
Fr0,0208832
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HK$0,2049164
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.د.م0,23676328
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лв0,04385472
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Kč0,55471
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