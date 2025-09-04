GROKAN APP (GROKAN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00038055 $ 0,00038055 $ 0,00038055 24 sa Düşük $ 0,00063662 $ 0,00063662 $ 0,00063662 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00038055$ 0,00038055 $ 0,00038055 24 sa Yüksek $ 0,00063662$ 0,00063662 $ 0,00063662 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00063662$ 0,00063662 $ 0,00063662 En Düşük Fiyat $ 0,00038562$ 0,00038562 $ 0,00038562 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%15,51 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%38,72 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

GROKAN APP (GROKAN) canlı fiyatı $0,00037497. GROKAN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00038055 ve en yüksek $ 0,00063662 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GROKAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00063662, en düşük fiyatı ise $ 0,00038562 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GROKAN son bir saatte -%15,51 değişim gösterdi, 24 saatte -%38,72 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GROKAN APP (GROKAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 380,50K$ 380,50K $ 380,50K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 380,50K$ 380,50K $ 380,50K Dolaşım Arzı 999,89M 999,89M 999,89M Toplam Arz 999.885.832,723217 999.885.832,723217 999.885.832,723217

Şu anki GROKAN APP piyasa değeri $ 380,50K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GROKAN arzı 999,89M olup, toplam arzı 999885832.723217. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 380,50K.