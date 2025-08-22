Grow ($GROW) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000802 $ 0,00000802 $ 0,00000802 24 sa Düşük $ 0,00000872 $ 0,00000872 $ 0,00000872 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000802$ 0,00000802 $ 0,00000802 24 sa Yüksek $ 0,00000872$ 0,00000872 $ 0,00000872 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000872$ 0,00000872 $ 0,00000872 En Düşük Fiyat $ 0,00000802$ 0,00000802 $ 0,00000802 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,69 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,14 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Grow ($GROW) canlı fiyatı $0,00000826. $GROW, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000802 ve en yüksek $ 0,00000872 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $GROW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000872, en düşük fiyatı ise $ 0,00000802 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $GROW son bir saatte -%1,69 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,14 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Grow ($GROW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 825,29K$ 825,29K $ 825,29K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Grow piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $GROW arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 825,29K.