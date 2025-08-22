$GROW Hakkında Daha Fazla Bilgi

Grow ($GROW) canlı fiyatı $0,00000826. $GROW, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000802 ve en yüksek $ 0,00000872 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi.

Kısa vadeli performans açısından, $GROW son bir saatte -%1,69 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,14 ve son 7 günde -- değişim gösterdi.

Şu anki Grow piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $GROW arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 825,29K.

Grow ($GROW) Nedir?

Glowbi is a character-led IP that has already completed three coordinated launches on Abstract: Mysterious seeds, $GROW token, and Glowbuds NFTs. These assets demonstrated how entertainment, storytelling, and creator-aligned economics can bring real, sustainable value to Abstract and the creators. Our approach was deliberately designed to showcase what high-quality IP can achieve on-chain while onboarding culture and users from other ecosystems. Launching with top artists and welcoming their collector communities from across chains brings fresh liquidity and cultural energy into Abstract. Our mission is to make Abstract the home of the strongest IP-driven tokens by curating and launching with top artists across chains, which we execute through the GROW Agency.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Grow Fiyat Tahmini (USD)

Grow ($GROW) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Grow ($GROW) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Grow için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Grow fiyat tahminini hemen kontrol edin!

$GROW Varlığından Yerel Para Birimlerine

Grow ($GROW) Token Ekonomisi

Grow ($GROW) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $GROW tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Grow ($GROW) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Grow ($GROW) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı $GROW fiyatı, 0,00000826 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
$GROW / USD güncel fiyatı nedir?
$GROW / USD güncel fiyatı $ 0,00000826. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Grow varlığının piyasa değeri nedir?
$GROW piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki $GROW arzı nedir?
Dolaşımdaki $GROW arzı, 0,00 USD.
$GROW için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
$GROW, ATH fiyatı olan 0,00000872 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük $GROW fiyatı (ATL) nedir?
$GROW, ATL fiyatı olan 0,00000802 USD değerine düştü.
$GROW işlem hacmi nedir?
$GROW için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
$GROW bu yıl daha da yükselir mi?
$GROW piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için $GROW fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:47:08 (UTC+8)

Grow ($GROW) Önemli Sektör Güncellemeleri

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.