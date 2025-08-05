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Guberto Fiyatı (GUBERTO)

Listelenmedi

Guberto (GUBERTO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00056329
$0,00056329$0,00056329
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Guberto (GUBERTO) Fiyatı

Guberto (GUBERTO), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 56,33K USD piyasa değerine sahiptir. GUBERTO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Guberto Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Guberto 24 saatlik fiyat değişimi
100,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Guberto (GUBERTO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Guberto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Guberto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Guberto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Guberto / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%23,40
60 Gün$ 0+%57,18
90 Gün$ 0--

Guberto (GUBERTO) Fiyat Analizi

En güncel Guberto fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01280091
$ 0,01280091$ 0,01280091

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--

-%7,82

Guberto (GUBERTO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 56,33K
$ 56,33K$ 56,33K

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100,00M
100,00M 100,00M

Guberto (GUBERTO) Nedir?

Guberto is the official mascot of GU Factory. It's the first meme deployed on the GU Token Factory. Guberto represents the factory workers from the GU syndicate, who were eagerly waiting for the factory to start operating on the best and most scalable L2, Arbitrum. Most of them are also currently living in Camelot's Castle, which keeps them safe from the jeeters of the world. Powered by Arbitrum, Camelot and the GU Factory.

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Guberto (GUBERTO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Guberto (GUBERTO) Token Ekonomisi

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GUBERTO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GUBERTO / VND
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1 GUBERTO / AUD
A$--
1 GUBERTO / GBP
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1 GUBERTO / EUR
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1 GUBERTO / USD
$--
1 GUBERTO / MYR
RM--
1 GUBERTO / TRY
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1 GUBERTO / JPY
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1 GUBERTO / ARS
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1 GUBERTO / RUB
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1 GUBERTO / INR
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1 GUBERTO / IDR
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1 GUBERTO / KRW
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1 GUBERTO / PHP
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1 GUBERTO / EGP
￡E.--
1 GUBERTO / BRL
R$--
1 GUBERTO / CAD
C$--
1 GUBERTO / BDT
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1 GUBERTO / NGN
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1 GUBERTO / UAH
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1 GUBERTO / VES
Bs--
1 GUBERTO / CLP
$--
1 GUBERTO / PKR
Rs--
1 GUBERTO / KZT
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1 GUBERTO / THB
฿--
1 GUBERTO / TWD
NT$--
1 GUBERTO / AED
د.إ--
1 GUBERTO / CHF
Fr--
1 GUBERTO / HKD
HK$--
1 GUBERTO / MAD
.د.م--
1 GUBERTO / MXN
$--
1 GUBERTO / PLN
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1 GUBERTO / RON
лв--
1 GUBERTO / SEK
kr--
1 GUBERTO / BGN
лв--
1 GUBERTO / HUF
Ft--
1 GUBERTO / CZK
--
1 GUBERTO / KWD
د.ك--
1 GUBERTO / ILS
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