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Gun Game Fiyatı (GG)

Listelenmedi

Gun Game (GG) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00063452
$0.00063452$0.00063452
+4.70%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Gun Game (GG) Fiyatı

Gun Game (GG), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 43.26K USD piyasa değerine sahiptir. GG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Gun Game Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+4.80%
Gun Game 24 saatlik fiyat değişimi
68.18M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Gun Game (GG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Gun Game / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gun Game / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gun Game / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gun Game / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+4.80%
30 Gün$ 0-33.91%
60 Gün$ 0-45.03%
90 Gün$ 0--

Gun Game (GG) Fiyat Analizi

En güncel Gun Game fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02990797
$ 0.02990797$ 0.02990797

0.00%

+4.80%

-49.14%

Gun Game (GG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 43.26K
$ 43.26K$ 43.26K

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68.18M
68.18M 68.18M

Gun Game (GG) Nedir?

Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games!

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Gun Game (GG) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Gun Game (GG) Token Ekonomisi

Gun Game (GG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GG / VND
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1 GG / AUD
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1 GG / GBP
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1 GG / EUR
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1 GG / USD
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1 GG / MYR
RM--
1 GG / TRY
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1 GG / JPY
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1 GG / ARS
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1 GG / RUB
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1 GG / INR
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1 GG / IDR
Rp--
1 GG / KRW
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1 GG / PHP
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1 GG / EGP
￡E.--
1 GG / BRL
R$--
1 GG / CAD
C$--
1 GG / BDT
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1 GG / NGN
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1 GG / UAH
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1 GG / VES
Bs--
1 GG / CLP
$--
1 GG / PKR
Rs--
1 GG / KZT
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1 GG / THB
฿--
1 GG / TWD
NT$--
1 GG / AED
د.إ--
1 GG / CHF
Fr--
1 GG / HKD
HK$--
1 GG / MAD
.د.م--
1 GG / MXN
$--
1 GG / PLN
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1 GG / RON
лв--
1 GG / SEK
kr--
1 GG / BGN
лв--
1 GG / HUF
Ft--
1 GG / CZK
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1 GG / KWD
د.ك--
1 GG / ILS
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