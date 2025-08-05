Gun Game (GG) Nedir?

Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games!

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Gun Game (GG) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Gun Game (GG) Token Ekonomisi

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