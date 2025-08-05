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Gunstar Metaverse Fiyatı (GSTS)

Listelenmedi

Gunstar Metaverse (GSTS) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00023575
$0.00023575$0.00023575
+0.80%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Gunstar Metaverse (GSTS) Fiyatı

Gunstar Metaverse (GSTS), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 79.23K USD piyasa değerine sahiptir. GSTS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Gunstar Metaverse Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+0.90%
Gunstar Metaverse 24 saatlik fiyat değişimi
336.09M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Gunstar Metaverse (GSTS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Gunstar Metaverse / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gunstar Metaverse / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gunstar Metaverse / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gunstar Metaverse / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+0.90%
30 Gün$ 0+3.25%
60 Gün$ 0-67.83%
90 Gün$ 0--

Gunstar Metaverse (GSTS) Fiyat Analizi

En güncel Gunstar Metaverse fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

+0.00%

+0.90%

-2.09%

Gunstar Metaverse (GSTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 79.23K
$ 79.23K$ 79.23K

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336.09M
336.09M 336.09M

Gunstar Metaverse (GSTS) Nedir?

What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. "What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers’ interest."

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Gunstar Metaverse (GSTS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Gunstar Metaverse (GSTS) Token Ekonomisi

Gunstar Metaverse (GSTS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GSTS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GSTS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GSTS / VND
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1 GSTS / AUD
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1 GSTS / GBP
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1 GSTS / EUR
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1 GSTS / MYR
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1 GSTS / TRY
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1 GSTS / JPY
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1 GSTS / ARS
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1 GSTS / BRL
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1 GSTS / CAD
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1 GSTS / BDT
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1 GSTS / NGN
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1 GSTS / UAH
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1 GSTS / VES
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1 GSTS / CLP
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1 GSTS / PKR
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1 GSTS / TWD
NT$--
1 GSTS / AED
د.إ--
1 GSTS / CHF
Fr--
1 GSTS / HKD
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1 GSTS / MAD
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1 GSTS / RON
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1 GSTS / HUF
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1 GSTS / CZK
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1 GSTS / KWD
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1 GSTS / ILS
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