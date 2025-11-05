Gut Says (GUT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00106126 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,54 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%73,89 Fiyat Değişimi (7 G) -%33,64

Gut Says (GUT) canlı fiyatı --. GUT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GUT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00106126, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GUT son bir saatte -%0,54 değişim gösterdi, 24 saatte +%73,89 ve son 7 günde -%33,64 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gut Says (GUT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 167,35K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 167,35K Dolaşım Arzı 886,16M Toplam Arz 886.162.812,15626

Şu anki Gut Says piyasa değeri $ 167,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GUT arzı 886,16M olup, toplam arzı 886162812.15626. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 167,35K.