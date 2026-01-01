Bugünkü GVNR Fiyatı

Bugünkü GVNR (GVNR) fiyatı $ 0,518573 olup, son 24 saatte % 35,83 değişim gösterdi. Mevcut GVNR / USD dönüşüm oranı GVNR başına $ 0,518573 şeklindedir.

GVNR, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.905.426 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 15,24M GVNR şeklindedir. Son 24 saat içinde GVNR, $ 0,404163 (en düşük) ile $ 0,808145 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,99 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,126411 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GVNR, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%212,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GVNR (GVNR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,91M$ 7,91M $ 7,91M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,37M$ 10,37M $ 10,37M Dolaşım Arzı 15,24M 15,24M 15,24M Toplam Arz 20.000.000,0 20.000.000,0 20.000.000,0

