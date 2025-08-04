HAC Hakkında Daha Fazla Bilgi

HAC Fiyat Bilgileri

HAC Whitepaper

HAC Resmi Websitesi

HAC Token Ekonomisi

HAC Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Hacash Logosu

Hacash Fiyatı (HAC)

Listelenmedi

Hacash (HAC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,469067
$0,469067$0,469067
+%4,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Hacash (HAC) Fiyatı

Hacash (HAC), şu anda 0,469067 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 679,12K USD piyasa değerine sahiptir. HAC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hacash Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,83
Hacash 24 saatlik fiyat değişimi
1,45M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki HAC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HAC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Hacash (HAC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hacash / USD fiyat değişimi, $ +0,02160666.
Son 30 gün içerisinde, Hacash / USD fiyat değişimi, $ -0,0714589801.
Son 60 gün içerisinde, Hacash / USD fiyat değişimi, $ -0,1597264133.
Son 90 gün içerisinde, Hacash / USD fiyat değişimi, $ -0,2515270616087229.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02160666+%4,83
30 Gün$ -0,0714589801-%15,23
60 Gün$ -0,1597264133-%34,05
90 Gün$ -0,2515270616087229-%34,90

Hacash (HAC) Fiyat Analizi

En güncel Hacash fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,443576
$ 0,443576$ 0,443576

$ 0,478912
$ 0,478912$ 0,478912

$ 46,68
$ 46,68$ 46,68

+%2,45

+%4,83

-%12,79

Hacash (HAC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 679,12K
$ 679,12K$ 679,12K

--
----

1,45M
1,45M 1,45M

Hacash (HAC) Nedir?

Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hacash (HAC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Hacash (HAC) Token Ekonomisi

Hacash (HAC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HAC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hacash (HAC) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

HAC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HAC / VND
12.343,498105
1 HAC / AUD
A$0,72236318
1 HAC / GBP
0,35180025
1 HAC / EUR
0,40339762
1 HAC / USD
$0,469067
1 HAC / MYR
RM1,98415341
1 HAC / TRY
19,07695489
1 HAC / JPY
¥68,952849
1 HAC / ARS
ARS$637,31664223
1 HAC / RUB
37,48783464
1 HAC / INR
41,0902692
1 HAC / IDR
Rp7.689,62172048
1 HAC / KRW
648,77594904
1 HAC / PHP
26,86815776
1 HAC / EGP
￡E.22,72160548
1 HAC / BRL
R$2,5798685
1 HAC / CAD
C$0,64262179
1 HAC / BDT
57,12297926
1 HAC / NGN
715,04104413
1 HAC / UAH
19,56947524
1 HAC / VES
Bs57,695241
1 HAC / CLP
$452,649655
1 HAC / PKR
Rs132,95235048
1 HAC / KZT
253,27272665
1 HAC / THB
฿15,18838946
1 HAC / TWD
NT$13,99695928
1 HAC / AED
د.إ1,72147589
1 HAC / CHF
Fr0,3752536
1 HAC / HKD
HK$3,67748528
1 HAC / MAD
.د.م4,24974702
1 HAC / MXN
$8,80907826
1 HAC / PLN
1,72616656
1 HAC / RON
лв2,05451346
1 HAC / SEK
kr4,53118722
1 HAC / BGN
лв0,78803256
1 HAC / HUF
Ft161,41064537
1 HAC / CZK
9,95829241
1 HAC / KWD
د.ك0,143065435
1 HAC / ILS
1,5948278