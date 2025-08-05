HachikoSolana (HACHI) Nedir?

Hachikō's new Donation Platform is focusing on Generational Wealth while giving back to doggos in need in a sustainable and entertaining way! We are 100% Community Owned and Operated Focused on Transparency, Sustainability & Giving Back! We are partnering with Non-Profit Organizations & Animal Shelters around the World to help assist them with their costs. We are currently developing a Web3 game, TamaHachi™ which will incorporate exclusive NFTs that will directly benefit the organization's animals that you wish to sponsor.

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HachikoSolana (HACHI) Kaynağı Resmi Websitesi

HachikoSolana (HACHI) Token Ekonomisi

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