HAKKA Hakkında Daha Fazla Bilgi

HAKKA Fiyat Bilgileri

HAKKA Resmi Websitesi

HAKKA Token Ekonomisi

HAKKA Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Hakka Finance Logosu

Hakka Finance Fiyatı (HAKKA)

Listelenmedi

Hakka Finance (HAKKA) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00379969
$0.00379969$0.00379969
-2.90%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Hakka Finance (HAKKA) Fiyatı

Hakka Finance (HAKKA), şu anda 0.00379969 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1.11M USD piyasa değerine sahiptir. HAKKA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hakka Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-2.99%
Hakka Finance 24 saatlik fiyat değişimi
292.49M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki HAKKA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HAKKA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Hakka Finance (HAKKA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hakka Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.000117323618127836.
Son 30 gün içerisinde, Hakka Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.0012434660.
Son 60 gün içerisinde, Hakka Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.0027574806.
Son 90 gün içerisinde, Hakka Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.001561055432359227.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.000117323618127836-2.99%
30 Gün$ +0.0012434660+32.73%
60 Gün$ +0.0027574806+72.57%
90 Gün$ +0.001561055432359227+69.73%

Hakka Finance (HAKKA) Fiyat Analizi

En güncel Hakka Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.00372339
$ 0.00372339$ 0.00372339

$ 0.00397153
$ 0.00397153$ 0.00397153

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

+0.11%

-2.99%

+5.10%

Hakka Finance (HAKKA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

292.49M
292.49M 292.49M

Hakka Finance (HAKKA) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hakka Finance (HAKKA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Hakka Finance (HAKKA) Token Ekonomisi

Hakka Finance (HAKKA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HAKKA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hakka Finance (HAKKA) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

HAKKA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HAKKA / VND
99.98884235
1 HAKKA / AUD
A$0.0058135257
1 HAKKA / GBP
0.0027737737
1 HAKKA / EUR
0.0032297365
1 HAKKA / USD
$0.00379969
1 HAKKA / MYR
RM0.0160346918
1 HAKKA / TRY
0.1552173365
1 HAKKA / JPY
¥0.55855443
1 HAKKA / ARS
ARS$4.934657403
1 HAKKA / RUB
0.3030252775
1 HAKKA / INR
0.3331568192
1 HAKKA / IDR
Rp61.2853140007
1 HAKKA / KRW
5.2846848458
1 HAKKA / PHP
0.2176082463
1 HAKKA / EGP
￡E.0.1834870301
1 HAKKA / BRL
R$0.0205563229
1 HAKKA / CAD
C$0.0052435722
1 HAKKA / BDT
0.4618523195
1 HAKKA / NGN
5.8277365406
1 HAKKA / UAH
0.157687135
1 HAKKA / VES
Bs0.50915846
1 HAKKA / CLP
$3.67050054
1 HAKKA / PKR
Rs1.076072208
1 HAKKA / KZT
2.046133065
1 HAKKA / THB
฿0.1232239467
1 HAKKA / TWD
NT$0.1141426876
1 HAKKA / AED
د.إ0.0139448623
1 HAKKA / CHF
Fr0.003039752
1 HAKKA / HKD
HK$0.0297515727
1 HAKKA / AMD
֏1.4563451832
1 HAKKA / MAD
.د.م0.03419721
1 HAKKA / MXN
$0.0713961751
1 HAKKA / PLN
0.0138688685
1 HAKKA / RON
лв0.0164906546
1 HAKKA / SEK
kr0.0363630333
1 HAKKA / BGN
лв0.0063454823
1 HAKKA / HUF
Ft1.2888928449
1 HAKKA / CZK
0.0798314869
1 HAKKA / KWD
د.ك0.00115890545
1 HAKKA / ILS
0.0128429522