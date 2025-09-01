HARLOD (HARLOD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00031688 $ 0,00031688 $ 0,00031688 24 sa Düşük $ 0,00086736 $ 0,00086736 $ 0,00086736 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00031688$ 0,00031688 $ 0,00031688 24 sa Yüksek $ 0,00086736$ 0,00086736 $ 0,00086736 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00086736$ 0,00086736 $ 0,00086736 En Düşük Fiyat $ 0,00031688$ 0,00031688 $ 0,00031688 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%13,53 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%12,96 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

HARLOD (HARLOD) canlı fiyatı $0,00038993. HARLOD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00031688 ve en yüksek $ 0,00086736 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HARLOD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00086736, en düşük fiyatı ise $ 0,00031688 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HARLOD son bir saatte +%13,53 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,96 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HARLOD (HARLOD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 415,48K$ 415,48K $ 415,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 415,48K$ 415,48K $ 415,48K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.982.146,540062 999.982.146,540062 999.982.146,540062

Şu anki HARLOD piyasa değeri $ 415,48K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HARLOD arzı 999,98M olup, toplam arzı 999982146.540062. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 415,48K.