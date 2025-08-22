Hat (HAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0046454 $ 0,0046454 $ 0,0046454 24 sa Düşük $ 0,00479838 $ 0,00479838 $ 0,00479838 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0046454$ 0,0046454 $ 0,0046454 24 sa Yüksek $ 0,00479838$ 0,00479838 $ 0,00479838 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0469251$ 0,0469251 $ 0,0469251 En Düşük Fiyat $ 0,00192629$ 0,00192629 $ 0,00192629 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,34 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,07 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,07

Hat (HAT) canlı fiyatı $0,00470822. HAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0046454 ve en yüksek $ 0,00479838 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0469251, en düşük fiyatı ise $ 0,00192629 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HAT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,34 ve son 7 günde -%16,07 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hat (HAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 67,90K$ 67,90K $ 67,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 291,70K$ 291,70K $ 291,70K Dolaşım Arzı 14,42M 14,42M 14,42M Toplam Arz 61.955.726,73853378 61.955.726,73853378 61.955.726,73853378

Şu anki Hat piyasa değeri $ 67,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HAT arzı 14,42M olup, toplam arzı 61955726.73853378. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 291,70K.