HAT Hakkında Daha Fazla Bilgi

HAT Fiyat Bilgileri

HAT Whitepaper

HAT Resmi Websitesi

HAT Token Ekonomisi

HAT Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Hat Logosu

Hat Fiyatı (HAT)

Listelenmedi

1 HAT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00470822
$0,00470822$0,00470822
-%1,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Hat (HAT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:47:20 (UTC+8)

Hat (HAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0046454
$ 0,0046454$ 0,0046454
24 sa Düşük
$ 0,00479838
$ 0,00479838$ 0,00479838
24 sa Yüksek

$ 0,0046454
$ 0,0046454$ 0,0046454

$ 0,00479838
$ 0,00479838$ 0,00479838

$ 0,0469251
$ 0,0469251$ 0,0469251

$ 0,00192629
$ 0,00192629$ 0,00192629

--

-%1,34

-%16,07

-%16,07

Hat (HAT) canlı fiyatı $0,00470822. HAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0046454 ve en yüksek $ 0,00479838 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0469251, en düşük fiyatı ise $ 0,00192629 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HAT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,34 ve son 7 günde -%16,07 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hat (HAT) Piyasa Bilgileri

$ 67,90K
$ 67,90K$ 67,90K

--
----

$ 291,70K
$ 291,70K$ 291,70K

14,42M
14,42M 14,42M

61.955.726,73853378
61.955.726,73853378 61.955.726,73853378

Şu anki Hat piyasa değeri $ 67,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HAT arzı 14,42M olup, toplam arzı 61955726.73853378. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 291,70K.

Hat (HAT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Hat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hat / USD fiyat değişimi, $ -0,0001002653.
Son 60 gün içerisinde, Hat / USD fiyat değişimi, $ +0,0030160767.
Son 90 gün içerisinde, Hat / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,34
30 Gün$ -0,0001002653-%2,12
60 Gün$ +0,0030160767+%64,06
90 Gün$ 0--

Hat (HAT) Nedir?

Hats.Finance is a decentralized protocol for hosting non-custodial Bug Bounties and Audit Competitions. Hats Finance offers Web3 native security solutions that align in all respects with the DeFi ethos. By leveraging the power of DeSec, blockchain technology, and community-driven security practices. Our solutions are designed to enhance protocols’ security, foster community involvement, and streamline the development lifecycle of Web3 projects.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hat (HAT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Hat Fiyat Tahmini (USD)

Hat (HAT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Hat (HAT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Hat için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Hat fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Hat (HAT) Token Ekonomisi

Hat (HAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hat (HAT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Hat (HAT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HAT fiyatı, 0,00470822 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HAT / USD güncel fiyatı nedir?
HAT / USD güncel fiyatı $ 0,00470822. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Hat varlığının piyasa değeri nedir?
HAT piyasa değeri $ 67,90K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HAT arzı nedir?
Dolaşımdaki HAT arzı, 14,42M USD.
HAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HAT, ATH fiyatı olan 0,0469251 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HAT fiyatı (ATL) nedir?
HAT, ATL fiyatı olan 0,00192629 USD değerine düştü.
HAT işlem hacmi nedir?
HAT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HAT bu yıl daha da yükselir mi?
HAT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HAT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:47:20 (UTC+8)

Hat (HAT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.