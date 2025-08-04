HEDGY Hakkında Daha Fazla Bilgi

HEDGY Fiyat Bilgileri

HEDGY Resmi Websitesi

HEDGY Token Ekonomisi

HEDGY Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Hedgy the hedgehog Logosu

Hedgy the hedgehog Fiyatı (HEDGY)

Listelenmedi

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00500585
$0,00500585$0,00500585
+%2,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Hedgy the hedgehog (HEDGY) Fiyatı

Hedgy the hedgehog (HEDGY), şu anda 0,00500585 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 349,60K USD piyasa değerine sahiptir. HEDGY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hedgy the hedgehog Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,42
Hedgy the hedgehog 24 saatlik fiyat değişimi
71,45M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki HEDGY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HEDGY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Hedgy the hedgehog (HEDGY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hedgy the hedgehog / USD fiyat değişimi, $ +0,00011823.
Son 30 gün içerisinde, Hedgy the hedgehog / USD fiyat değişimi, $ +0,0018667155.
Son 60 gün içerisinde, Hedgy the hedgehog / USD fiyat değişimi, $ +0,0052267211.
Son 90 gün içerisinde, Hedgy the hedgehog / USD fiyat değişimi, $ +0,000788657873472518.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00011823+%2,42
30 Gün$ +0,0018667155+%37,29
60 Gün$ +0,0052267211+%104,41
90 Gün$ +0,000788657873472518+%18,70

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Fiyat Analizi

En güncel Hedgy the hedgehog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00474689
$ 0,00474689$ 0,00474689

$ 0,00506721
$ 0,00506721$ 0,00506721

$ 0,074697
$ 0,074697$ 0,074697

+%4,26

+%2,42

-%16,11

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 349,60K
$ 349,60K$ 349,60K

--
----

71,45M
71,45M 71,45M

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Nedir?

Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Token Ekonomisi

Hedgy the hedgehog (HEDGY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HEDGY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hedgy the hedgehog (HEDGY) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

HEDGY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HEDGY / VND
131,72894275
1 HEDGY / AUD
A$0,007709009
1 HEDGY / GBP
0,0037543875
1 HEDGY / EUR
0,004305031
1 HEDGY / USD
$0,00500585
1 HEDGY / MYR
RM0,0211747455
1 HEDGY / TRY
0,2035879195
1 HEDGY / JPY
¥0,73585995
1 HEDGY / ARS
ARS$6,8013983365
1 HEDGY / RUB
0,400067532
1 HEDGY / INR
0,43851246
1 HEDGY / IDR
Rp82,063101624
1 HEDGY / KRW
6,923691252
1 HEDGY / PHP
0,286735088
1 HEDGY / EGP
￡E.0,242483374
1 HEDGY / BRL
R$0,027532175
1 HEDGY / CAD
C$0,0068580145
1 HEDGY / BDT
0,609612413
1 HEDGY / NGN
7,6308676815
1 HEDGY / UAH
0,208844062
1 HEDGY / VES
Bs0,61571955
1 HEDGY / CLP
$4,83064525
1 HEDGY / PKR
Rs1,418858124
1 HEDGY / KZT
2,7029087075
1 HEDGY / THB
฿0,162089423
1 HEDGY / TWD
NT$0,149374564
1 HEDGY / AED
د.إ0,0183714695
1 HEDGY / CHF
Fr0,00400468
1 HEDGY / HKD
HK$0,039245864
1 HEDGY / MAD
.د.م0,045353001
1 HEDGY / MXN
$0,094009863
1 HEDGY / PLN
0,018421528
1 HEDGY / RON
лв0,021925623
1 HEDGY / SEK
kr0,048356511
1 HEDGY / BGN
лв0,008409828
1 HEDGY / HUF
Ft1,7225630435
1 HEDGY / CZK
0,1062741955
1 HEDGY / KWD
د.ك0,00152678425
1 HEDGY / ILS
0,01701989