HeLa USD (HLUSD) Nedir?

HeLa USD, also called HLUSD is the synthetic dollar of the HeLa Chain, plays a crucial role in facilitating seamless and efficient transactions within the ecosystem. HLUSD, an asset-backed stable synthetic dollar on HeLa Chain, offers a multitude of benefits that make it an indispensable asset within the ecosystem. Being asset-backed, HLUSD enjoys stability and predictability, ensuring a 1-1 redemption for 1 USDT/USDC.

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HeLa USD (HLUSD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

HeLa USD (HLUSD) Token Ekonomisi

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