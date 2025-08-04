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Help Fiyatı (HELP)

Listelenmedi

Help (HELP) Canlı Fiyat Grafiği

$5,77
$5,77$5,77
-%3,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Help (HELP) Fiyatı

Help (HELP), şu anda 5,76 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 524,96K USD piyasa değerine sahiptir. HELP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Help Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%3,98
Help 24 saatlik fiyat değişimi
91,00K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Help (HELP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Help / USD fiyat değişimi, $ -0,238859217461775.
Son 30 gün içerisinde, Help / USD fiyat değişimi, $ -2,4671053440.
Son 60 gün içerisinde, Help / USD fiyat değişimi, $ -2,7500895360.
Son 90 gün içerisinde, Help / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,238859217461775-%3,98
30 Gün$ -2,4671053440-%42,83
60 Gün$ -2,7500895360-%47,74
90 Gün$ 0--

Help (HELP) Fiyat Analizi

En güncel Help fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 5,56
$ 5,56$ 5,56

$ 6,06
$ 6,06$ 6,06

$ 67,57
$ 67,57$ 67,57

+%2,56

-%3,98

-%14,93

Help (HELP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 524,96K
$ 524,96K$ 524,96K

--
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91,00K
91,00K 91,00K

Help (HELP) Nedir?

HELP is an open source video understanding framework that produces engagement-optimized videos. Designed to transform long-form content into viral-ready clips, HELP intelligently identifies and extracts key moments by analyzing visual, audio, and textual data. Its advanced algorithms pinpoint emotionally compelling segments that capture viewer attention, while a tailored reformatting process ensures each clip is optimized for specific social media platforms. By continuously evolving through community feedback and innovative AI techniques, HELP sets a new standard in digital storytelling and content creation, empowering creators to maximize their reach and engagement.

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Help (HELP) Kaynağı

Resmi Websitesi

Help (HELP) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

HELP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HELP / VND
151.574,4
1 HELP / AUD
A$8,8704
1 HELP / GBP
4,32
1 HELP / EUR
4,9536
1 HELP / USD
$5,76
1 HELP / MYR
RM24,3648
1 HELP / TRY
234,2592
1 HELP / JPY
¥846,72
1 HELP / ARS
ARS$7.826,0544
1 HELP / RUB
460,3392
1 HELP / INR
504,576
1 HELP / IDR
Rp94.426,2144
1 HELP / KRW
7.966,7712
1 HELP / PHP
329,9328
1 HELP / EGP
￡E.279,0144
1 HELP / BRL
R$31,68
1 HELP / CAD
C$7,8912
1 HELP / BDT
701,4528
1 HELP / NGN
8.780,4864
1 HELP / UAH
240,3072
1 HELP / VES
Bs708,48
1 HELP / CLP
$5.558,4
1 HELP / PKR
Rs1.632,6144
1 HELP / KZT
3.110,112
1 HELP / THB
฿186,5088
1 HELP / TWD
NT$171,8784
1 HELP / AED
د.إ21,1392
1 HELP / CHF
Fr4,608
1 HELP / HKD
HK$45,1584
1 HELP / MAD
.د.م52,1856
1 HELP / MXN
$108,1728
1 HELP / PLN
21,1968
1 HELP / RON
лв25,2288
1 HELP / SEK
kr55,6416
1 HELP / BGN
лв9,6768
1 HELP / HUF
Ft1.982,0736
1 HELP / CZK
122,2848
1 HELP / KWD
د.ك1,7568
1 HELP / ILS
19,584