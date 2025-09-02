hikikomori (HIKI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00024342 24 sa Yüksek $ 0,00056885 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00056885 En Düşük Fiyat $ 0,00024342 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%6,63 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%48,17 Fiyat Değişimi (7 G) --

hikikomori (HIKI) canlı fiyatı $0,00047009. HIKI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00024342 ve en yüksek $ 0,00056885 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HIKI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00056885, en düşük fiyatı ise $ 0,00024342 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HIKI son bir saatte -%6,63 değişim gösterdi, 24 saatte +%48,17 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

hikikomori (HIKI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 470,09K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 470,09K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki hikikomori piyasa değeri $ 470,09K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HIKI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 470,09K.