His name gort Fiyatı (GORT)
His name gort (GORT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 52,98K USD piyasa değerine sahiptir. GORT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, His name gort / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, His name gort / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, His name gort / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, His name gort / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
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|$ 0
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|30 Gün
|$ 0
|+%1,01
|60 Gün
|$ 0
|+%1,03
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|$ 0
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-%15,36
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Church of GORT. At the heart of GortBot is the “Church of Gort”, a tongue-in-cheek "religion" or community that doesn’t take itself seriously but instead revels in degen, meme-based humor. Much like the absurd spirit behind other memecoin communities, the Church of Gort revels in the meme-driven culture of crypto—but with a twist: it uses communal decision making for social good. By holding Gort tokens, community members join the “Church of Gort”, where they can influence the decision making power of GortBot to allocate funds for collective good. As part of Gort’s first major initiative, the Church of Gort will be contributing Gort tokens from its treasury to ai16Z DAO to support the technology that made GortBot possible.
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