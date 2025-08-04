Hokkaidu Inu ($HOKK) Nedir?

The Community Revival Coin (CRC) is an ERC-20 token undergoing a transformative community takeover within the decentralized finance (DeFi) space. Born out of a shared mission to experiment with the resilience of a community, CRC aims to turn adversity into opportunity, demonstrating the strength and creativity inherent in decentralized networks.

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Hokkaidu Inu ($HOKK) Kaynağı Resmi Websitesi

Hokkaidu Inu ($HOKK) Token Ekonomisi

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