Holdstation (HOLD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,24 $ 1,24 $ 1,24 24 sa Düşük $ 1,33 $ 1,33 $ 1,33 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,24$ 1,24 $ 1,24 24 sa Yüksek $ 1,33$ 1,33 $ 1,33 Tüm Zamanların En Yükseği $ 7,49$ 7,49 $ 7,49 En Düşük Fiyat $ 0,600735$ 0,600735 $ 0,600735 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,81 Fiyat Değişimi (7 G) -%10,12 Fiyat Değişimi (7 G) -%10,12

Holdstation (HOLD) canlı fiyatı $1,25. HOLD, son 24 saat içinde en düşük $ 1,24 ve en yüksek $ 1,33 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 7,49, en düşük fiyatı ise $ 0,600735 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HOLD son bir saatte -%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,81 ve son 7 günde -%10,12 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Holdstation (HOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,86M$ 9,86M $ 9,86M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,44M$ 37,44M $ 37,44M Dolaşım Arzı 7,90M 7,90M 7,90M Toplam Arz 30.000.000,0 30.000.000,0 30.000.000,0

Şu anki Holdstation piyasa değeri $ 9,86M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HOLD arzı 7,90M olup, toplam arzı 30000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,44M.