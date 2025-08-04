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Homebrew Robotics Club Fiyatı (BREW)

Listelenmedi

Homebrew Robotics Club (BREW) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00105969
$0,00105969$0,00105969
-%7,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Homebrew Robotics Club (BREW) Fiyatı

Homebrew Robotics Club (BREW), şu anda 0,00105977 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 811,55K USD piyasa değerine sahiptir. BREW / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Homebrew Robotics Club Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%7,09
Homebrew Robotics Club 24 saatlik fiyat değişimi
762,01M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Homebrew Robotics Club (BREW) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Homebrew Robotics Club / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Homebrew Robotics Club / USD fiyat değişimi, $ -0,0003218682.
Son 60 gün içerisinde, Homebrew Robotics Club / USD fiyat değişimi, $ -0,0005312810.
Son 90 gün içerisinde, Homebrew Robotics Club / USD fiyat değişimi, $ -0,0004285145194842571.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%7,09
30 Gün$ -0,0003218682-%30,37
60 Gün$ -0,0005312810-%50,13
90 Gün$ -0,0004285145194842571-%28,79

Homebrew Robotics Club (BREW) Fiyat Analizi

En güncel Homebrew Robotics Club fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00100207
$ 0,00100207$ 0,00100207

$ 0,00116481
$ 0,00116481$ 0,00116481

$ 0,00611481
$ 0,00611481$ 0,00611481

+%1,64

-%7,09

-%44,98

Homebrew Robotics Club (BREW) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 811,55K
$ 811,55K$ 811,55K

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762,01M
762,01M 762,01M

Homebrew Robotics Club (BREW) Nedir?

The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.

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Homebrew Robotics Club (BREW) Kaynağı

Resmi Websitesi

Homebrew Robotics Club (BREW) Token Ekonomisi

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BREW Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BREW / VND
27,88784755
1 BREW / AUD
A$0,0016320458
1 BREW / GBP
0,0007948275
1 BREW / EUR
0,0009114022
1 BREW / USD
$0,00105977
1 BREW / MYR
RM0,0044828271
1 BREW / TRY
0,0431008459
1 BREW / JPY
¥0,15578619
1 BREW / ARS
ARS$1,4340489709
1 BREW / RUB
0,0846968184
1 BREW / INR
0,0928252543
1 BREW / IDR
Rp17,3732759088
1 BREW / KRW
1,4657890824
1 BREW / PHP
0,0606718325
1 BREW / EGP
￡E.0,0513352588
1 BREW / BRL
R$0,005828735
1 BREW / CAD
C$0,0014518849
1 BREW / BDT
0,1290587906
1 BREW / NGN
1,6155027903
1 BREW / UAH
0,0442136044
1 BREW / VES
Bs0,13035171
1 BREW / CLP
$1,02373782
1 BREW / PKR
Rs0,3003812088
1 BREW / KZT
0,5722228115
1 BREW / THB
฿0,0342835595
1 BREW / TWD
NT$0,0316129391
1 BREW / AED
د.إ0,0038893559
1 BREW / CHF
Fr0,000847816
1 BREW / HKD
HK$0,0083085968
1 BREW / MAD
.د.م0,0096015162
1 BREW / MXN
$0,0199024806
1 BREW / PLN
0,0038999536
1 BREW / RON
лв0,0046417926
1 BREW / SEK
kr0,0102267805
1 BREW / BGN
лв0,0017804136
1 BREW / HUF
Ft0,3645502823
1 BREW / CZK
0,0224883194
1 BREW / KWD
د.ك0,00032322985
1 BREW / ILS
0,003603218