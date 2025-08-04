Homebrew Robotics Club (BREW) Nedir?

The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.

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Homebrew Robotics Club (BREW) Kaynağı Resmi Websitesi

Homebrew Robotics Club (BREW) Token Ekonomisi

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