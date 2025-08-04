Honest (HNST) Nedir?

Honest (HNST) is the native currency of NOBI (formerly Honest Mining), a super app for you to grow your crypto - the easy way. NOBI offers algorithmic / robo trading, DeFi powered crypto savings and staking services for many different coins.

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Honest (HNST) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Honest (HNST) Token Ekonomisi

Honest (HNST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HNST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!