Bugünkü HOOD Fiyatı

Bugünkü HOOD (HOOD) fiyatı $ 0,00000748 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut HOOD / USD dönüşüm oranı HOOD başına $ 0,00000748 şeklindedir.

HOOD, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.903,45 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 788,87M HOOD şeklindedir. Son 24 saat içinde HOOD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00055672 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000685 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HOOD, son bir saatte -- ve son 7 günde -%7,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HOOD (HOOD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,90K$ 5,90K $ 5,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,90K$ 5,90K $ 5,90K Dolaşım Arzı 788,87M 788,87M 788,87M Toplam Arz 788.872.545,586995 788.872.545,586995 788.872.545,586995

