hood rat (HOODRAT) Nedir?

HOODRAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, centered on community participation and decentralized culture. HOODRAT is a Community backed token , with all supply distributed and liquidity locked to promote transparency and equity. The HOODRAT token has no formal utility and functions primarily as a social token, shaped by its community through memes, culture, and collective engagement.

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hood rat (HOODRAT) Kaynağı Resmi Websitesi

hood rat (HOODRAT) Token Ekonomisi

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