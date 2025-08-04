HotCocoa Fiyatı (HOTCOCOA)
HotCocoa (HOTCOCOA), şu anda 0,00526206 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,24M USD piyasa değerine sahiptir. HOTCOCOA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, HotCocoa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, HotCocoa / USD fiyat değişimi, $ +0,0003571460.
Son 60 gün içerisinde, HotCocoa / USD fiyat değişimi, $ -0,0003896018.
Son 90 gün içerisinde, HotCocoa / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,59
|30 Gün
|$ +0,0003571460
|+%6,79
|60 Gün
|$ -0,0003896018
|-%7,40
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel HotCocoa fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-%1,59
-%16,35
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond.
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|1 HOTCOCOA / VND
₫138,4711089
|1 HOTCOCOA / AUD
A$0,0081035724
|1 HOTCOCOA / GBP
￡0,003946545
|1 HOTCOCOA / EUR
€0,0045253716
|1 HOTCOCOA / USD
$0,00526206
|1 HOTCOCOA / MYR
RM0,0222585138
|1 HOTCOCOA / TRY
₺0,2140079802
|1 HOTCOCOA / JPY
¥0,77352282
|1 HOTCOCOA / ARS
ARS$7,178765355
|1 HOTCOCOA / RUB
₽0,4195966644
|1 HOTCOCOA / INR
₹0,4610616972
|1 HOTCOCOA / IDR
Rp86,2632648864
|1 HOTCOCOA / KRW
₩7,2780604272
|1 HOTCOCOA / PHP
₱0,3014107968
|1 HOTCOCOA / EGP
￡E.0,2548941864
|1 HOTCOCOA / BRL
R$0,0293096742
|1 HOTCOCOA / CAD
C$0,0072090222
|1 HOTCOCOA / BDT
৳0,6408136668
|1 HOTCOCOA / NGN
₦8,0092236642
|1 HOTCOCOA / UAH
₴0,2195331432
|1 HOTCOCOA / VES
Bs0,64723338
|1 HOTCOCOA / CLP
$5,09367408
|1 HOTCOCOA / PKR
Rs1,4914782864
|1 HOTCOCOA / KZT
₸2,841249297
|1 HOTCOCOA / THB
฿0,1705433646
|1 HOTCOCOA / TWD
NT$0,1569146292
|1 HOTCOCOA / AED
د.إ0,0193117602
|1 HOTCOCOA / CHF
Fr0,004209648
|1 HOTCOCOA / HKD
HK$0,0412545504
|1 HOTCOCOA / MAD
.د.م0,0476742636
|1 HOTCOCOA / MXN
$0,0989793486
|1 HOTCOCOA / PLN
zł0,0194170014
|1 HOTCOCOA / RON
лв0,0230478228
|1 HOTCOCOA / SEK
kr0,050778879
|1 HOTCOCOA / BGN
лв0,0088928814
|1 HOTCOCOA / HUF
Ft1,8088857456
|1 HOTCOCOA / CZK
Kč0,1116082926
|1 HOTCOCOA / KWD
د.ك0,0016049283
|1 HOTCOCOA / ILS
₪0,0179436246