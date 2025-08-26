Huch (HUCH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00090338 $ 0,00090338 $ 0,00090338 24 sa Düşük $ 0,0018323 $ 0,0018323 $ 0,0018323 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00090338$ 0,00090338 $ 0,00090338 24 sa Yüksek $ 0,0018323$ 0,0018323 $ 0,0018323 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0018323$ 0,0018323 $ 0,0018323 En Düşük Fiyat $ 0,00090338$ 0,00090338 $ 0,00090338 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%13,93 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%48,20 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Huch (HUCH) canlı fiyatı $0,00094905. HUCH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00090338 ve en yüksek $ 0,0018323 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HUCH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0018323, en düşük fiyatı ise $ 0,00090338 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HUCH son bir saatte -%13,93 değişim gösterdi, 24 saatte -%48,20 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Huch (HUCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 935,68K$ 935,68K $ 935,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 935,68K$ 935,68K $ 935,68K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Huch piyasa değeri $ 935,68K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HUCH arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 935,68K.