Huch Logosu

Huch Fiyatı (HUCH)

Listelenmedi

1 HUCH / USD Canlı Fiyatı:

$0,00084534
-%53,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Huch (HUCH) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-26 10:03:39 (UTC+8)

Huch (HUCH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00090338
24 sa Düşük
$ 0,0018323
24 sa Yüksek

$ 0,00090338
$ 0,0018323
$ 0,0018323
$ 0,00090338
-%13,93

-%48,20

--

--

Huch (HUCH) canlı fiyatı $0,00094905. HUCH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00090338 ve en yüksek $ 0,0018323 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HUCH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0018323, en düşük fiyatı ise $ 0,00090338 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HUCH son bir saatte -%13,93 değişim gösterdi, 24 saatte -%48,20 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Huch (HUCH) Piyasa Bilgileri

$ 935,68K
--
----

$ 935,68K
1,00B
1.000.000.000,0
Şu anki Huch piyasa değeri $ 935,68K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HUCH arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 935,68K.

Huch (HUCH) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Huch / USD fiyat değişimi, $ -0,000883244483706635.
Son 30 gün içerisinde, Huch / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Huch / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Huch / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000883244483706635-%48,20
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Huch (HUCH) Nedir?

Utility token for CS2 skin tokenization

Huch (HUCH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Huch Fiyat Tahmini (USD)

Huch (HUCH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Huch (HUCH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Huch için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Huch fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HUCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

Huch (HUCH) Token Ekonomisi

Huch (HUCH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HUCH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Huch (HUCH) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Huch (HUCH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HUCH fiyatı, 0,00094905 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HUCH / USD güncel fiyatı nedir?
HUCH / USD güncel fiyatı $ 0,00094905. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Huch varlığının piyasa değeri nedir?
HUCH piyasa değeri $ 935,68K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HUCH arzı nedir?
Dolaşımdaki HUCH arzı, 1,00B USD.
HUCH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HUCH, ATH fiyatı olan 0,0018323 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HUCH fiyatı (ATL) nedir?
HUCH, ATL fiyatı olan 0,00090338 USD değerine düştü.
HUCH işlem hacmi nedir?
HUCH için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HUCH bu yıl daha da yükselir mi?
HUCH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HUCH fiyat tahminine göz atın.
Huch (HUCH) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
08-24 02:00:00Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim

