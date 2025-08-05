Huckleberry (FINN) Nedir?

FINN is Huckleberry's governance and reward token. It is a reflect token, meaning 1% of every FINN transaction is automatically shared among all FINN holders, proportional to their holdings. Huckleberry is a community driven AMM crosschain DEX built on Moonriver.

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Huckleberry (FINN) Kaynağı Resmi Websitesi

Huckleberry (FINN) Token Ekonomisi

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