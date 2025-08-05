HUG (HUG) Nedir?

HUG is a community coin built on Radix that is focused on positivity, kindness, and generosity. HUG was given a fair launch, with 50% of the supply available for purchase with no insiders, and it uses the majority of its reserves to encourage positive engagement in the community and on the Radix network.

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HUG (HUG) Kaynağı Resmi Websitesi

HUG (HUG) Token Ekonomisi

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