Bugünkü Huggi Fiyatı

Bugünkü Huggi (HUGGI) fiyatı $ 0,00011967 olup, son 24 saatte % 8,49 değişim gösterdi. Mevcut HUGGI / USD dönüşüm oranı HUGGI başına $ 0,00011967 şeklindedir.

Huggi, şu anda piyasa değeri açısından $ 119.665 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,96M HUGGI şeklindedir. Son 24 saat içinde HUGGI, $ 0,00010209 (en düşük) ile $ 0,00018093 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00036708 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000913 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HUGGI, son bir saatte -%2,52 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Huggi (HUGGI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 119,67K$ 119,67K $ 119,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 119,67K$ 119,67K $ 119,67K Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Toplam Arz 999.960.195,8573624 999.960.195,8573624 999.960.195,8573624

