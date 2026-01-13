Bugünkü Husbant Fiyatı

Bugünkü Husbant (HUSBANT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 48,30 değişim gösterdi. Mevcut HUSBANT / USD dönüşüm oranı HUSBANT başına $ 0 şeklindedir.

Husbant, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.993 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 991,47M HUSBANT şeklindedir. Son 24 saat içinde HUSBANT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HUSBANT, son bir saatte -%19,90 ve son 7 günde +%71,75 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Husbant (HUSBANT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,99K$ 32,99K $ 32,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,99K$ 32,99K $ 32,99K Dolaşım Arzı 991,47M 991,47M 991,47M Toplam Arz 991.471.731,330309 991.471.731,330309 991.471.731,330309

