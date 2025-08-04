Husky Avax (HUSKY) Nedir?

The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly.

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Husky Avax (HUSKY) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Husky Avax (HUSKY) Token Ekonomisi

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