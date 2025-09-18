Hydrex (HYDX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,2045 $ 0,2045 $ 0,2045 24 sa Düşük $ 0,371308 $ 0,371308 $ 0,371308 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,2045$ 0,2045 $ 0,2045 24 sa Yüksek $ 0,371308$ 0,371308 $ 0,371308 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,421208$ 0,421208 $ 0,421208 En Düşük Fiyat $ 0,127003$ 0,127003 $ 0,127003 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%4,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%26,75 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Hydrex (HYDX) canlı fiyatı $0,261763. HYDX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,2045 ve en yüksek $ 0,371308 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HYDX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,421208, en düşük fiyatı ise $ 0,127003 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HYDX son bir saatte +%4,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%26,75 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hydrex (HYDX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,09M$ 7,09M $ 7,09M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,19M$ 20,19M $ 20,19M Dolaşım Arzı 27,24M 27,24M 27,24M Toplam Arz 77.529.060,11259608 77.529.060,11259608 77.529.060,11259608

Şu anki Hydrex piyasa değeri $ 7,09M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYDX arzı 27,24M olup, toplam arzı 77529060.11259608. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,19M.