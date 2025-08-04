Hyperstable USD Fiyatı (USH)
Hyperstable USD (USH), şu anda 0,999168 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,35M USD piyasa değerine sahiptir. USH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Hyperstable USD / USD fiyat değişimi, $ -0,0018679639345578.
Son 30 gün içerisinde, Hyperstable USD / USD fiyat değişimi, $ -0,0003830810.
Son 60 gün içerisinde, Hyperstable USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0024668458.
Son 90 gün içerisinde, Hyperstable USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0018679639345578
|-%0,18
|30 Gün
|$ -0,0003830810
|-%0,03
|60 Gün
|$ +0,0024668458
|+%0,25
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Hyperstable USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,15
-%0,18
-%0,10
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases.
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