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HyperStrategy Fiyatı (HSTR)

HyperStrategy (HSTR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,966856
$0,966856$0,966856
-%44,001D
USD

Bugünkü HyperStrategy (HSTR) Fiyatı

HyperStrategy (HSTR), şu anda 0,971937 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 966,01K USD piyasa değerine sahiptir. HSTR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

HyperStrategy Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%43,76
HyperStrategy 24 saatlik fiyat değişimi
1,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında HyperStrategy (HSTR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, HyperStrategy / USD fiyat değişimi, $ -0,756460464328176.
Son 30 gün içerisinde, HyperStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, HyperStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, HyperStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,756460464328176-%43,76
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

HyperStrategy (HSTR) Fiyat Analizi

En güncel HyperStrategy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,822045
$ 0,822045$ 0,822045

$ 1,99
$ 1,99$ 1,99

$ 2,48
$ 2,48$ 2,48

+%7,31

-%43,76

--

HyperStrategy (HSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 966,01K
$ 966,01K$ 966,01K

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1,00M
1,00M 1,00M

HyperStrategy (HSTR) Nedir?

HyperStrategy is the first fully onchain protocol on HyperEVM designed to mirror the strategy of MicroStrategy, but with a singular focus: acquiring and looping as much $HYPE as possible.HyperStrategy will launch an onchain Convertible Bond Protocol. Through this mechanism, HyperStrategy issues convertible bonds to participants who provide capital in USDT0. These bonds function as both a receipt and an agreement: if HyperStrategy's native token reaches a predetermined strike price in the future, the bonds convert into the token, granting the holder direct upside exposure. If the strike price is not reached by maturity, the participant simply reclaims their principal.

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HyperStrategy (HSTR) Kaynağı

Resmi Websitesi

HyperStrategy (HSTR) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

HSTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HSTR / VND
25.576,522155
1 HSTR / AUD
A$1,47734424
1 HSTR / GBP
0,71923338
1 HSTR / EUR
0,82614645
1 HSTR / USD
$0,971937
1 HSTR / MYR
RM4,10157414
1 HSTR / TRY
39,40232598
1 HSTR / JPY
¥142,874739
1 HSTR / ARS
ARS$1.234,98202968
1 HSTR / RUB
76,92881355
1 HSTR / INR
84,03367302
1 HSTR / IDR
Rp15.933,39089328
1 HSTR / KRW
1.340,60242347
1 HSTR / PHP
55,45872522
1 HSTR / EGP
￡E.47,69294859
1 HSTR / BRL
R$5,40396972
1 HSTR / CAD
C$1,32183432
1 HSTR / BDT
118,44024282
1 HSTR / NGN
1.481,61104343
1 HSTR / UAH
40,51033416
1 HSTR / VES
Bs117,604377
1 HSTR / CLP
$920,424339
1 HSTR / PKR
Rs274,55276376
1 HSTR / KZT
527,93673966
1 HSTR / THB
฿31,43244258
1 HSTR / TWD
NT$28,65270276
1 HSTR / AED
د.إ3,56700879
1 HSTR / CHF
Fr0,76783023
1 HSTR / HKD
HK$7,61998608
1 HSTR / MAD
.د.م8,70855552
1 HSTR / MXN
$18,00027324
1 HSTR / PLN
3,50869257
1 HSTR / RON
лв4,18904847
1 HSTR / SEK
kr9,2334015
1 HSTR / BGN
лв1,61341542
1 HSTR / HUF
Ft327,58164648
1 HSTR / CZK
20,29404456
1 HSTR / KWD
د.ك0,296440785
1 HSTR / ILS
3,25598895