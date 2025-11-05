HypurrStrategy (HYPSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0002389 $ 0,0002389 $ 0,0002389 24 sa Düşük $ 0,00046332 $ 0,00046332 $ 0,00046332 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0002389$ 0,0002389 $ 0,0002389 24 sa Yüksek $ 0,00046332$ 0,00046332 $ 0,00046332 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01328556$ 0,01328556 $ 0,01328556 En Düşük Fiyat $ 0,0002389$ 0,0002389 $ 0,0002389 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,71 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%29,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%63,68 Fiyat Değişimi (7 G) -%63,68

HypurrStrategy (HYPSTR) canlı fiyatı $0,00031134. HYPSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0002389 ve en yüksek $ 0,00046332 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HYPSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01328556, en düşük fiyatı ise $ 0,0002389 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HYPSTR son bir saatte -%0,71 değişim gösterdi, 24 saatte -%29,60 ve son 7 günde -%63,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

HypurrStrategy (HYPSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 277,32K$ 277,32K $ 277,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 277,32K$ 277,32K $ 277,32K Dolaşım Arzı 892,85M 892,85M 892,85M Toplam Arz 892.847.198,64893 892.847.198,64893 892.847.198,64893

Şu anki HypurrStrategy piyasa değeri $ 277,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYPSTR arzı 892,85M olup, toplam arzı 892847198.64893. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 277,32K.