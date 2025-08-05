I Like It Stable DAO (ILIS) Nedir?

The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)

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I Like It Stable DAO (ILIS) Kaynağı Resmi Websitesi

I Like It Stable DAO (ILIS) Token Ekonomisi

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