Icopax ($IPAX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00196323 $ 0,00196323 $ 0,00196323 24 sa Düşük $ 0,03853772 $ 0,03853772 $ 0,03853772 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00196323$ 0,00196323 $ 0,00196323 24 sa Yüksek $ 0,03853772$ 0,03853772 $ 0,03853772 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,054483$ 0,054483 $ 0,054483 En Düşük Fiyat $ 0,00196323$ 0,00196323 $ 0,00196323 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%13,41 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%45,39 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Icopax ($IPAX) canlı fiyatı $0,02104427. $IPAX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00196323 ve en yüksek $ 0,03853772 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $IPAX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,054483, en düşük fiyatı ise $ 0,00196323 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $IPAX son bir saatte -%13,41 değişim gösterdi, 24 saatte -%45,39 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Icopax ($IPAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,10M$ 6,10M $ 6,10M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,10M$ 6,10M $ 6,10M Dolaşım Arzı 300,00M 300,00M 300,00M Toplam Arz 300.000.000,0 300.000.000,0 300.000.000,0

Şu anki Icopax piyasa değeri $ 6,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $IPAX arzı 300,00M olup, toplam arzı 300000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,10M.