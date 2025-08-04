Idena (IDNA) Nedir?

Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power.

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Idena (IDNA) Kaynağı Resmi Websitesi

Idena (IDNA) Token Ekonomisi

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