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IDRISS Fiyatı (IDRISS)

Listelenmedi

IDRISS (IDRISS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00506395
$0,00506395$0,00506395
+%5,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü IDRISS (IDRISS) Fiyatı

IDRISS (IDRISS), şu anda 0,00506887 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 624,87K USD piyasa değerine sahiptir. IDRISS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

IDRISS Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,23
IDRISS 24 saatlik fiyat değişimi
123,41M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında IDRISS (IDRISS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, IDRISS / USD fiyat değişimi, $ +0,00025199.
Son 30 gün içerisinde, IDRISS / USD fiyat değişimi, $ +0,0008607701.
Son 60 gün içerisinde, IDRISS / USD fiyat değişimi, $ +0,0006039168.
Son 90 gün içerisinde, IDRISS / USD fiyat değişimi, $ +0,001913436412809496.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00025199+%5,23
30 Gün$ +0,0008607701+%16,98
60 Gün$ +0,0006039168+%11,91
90 Gün$ +0,001913436412809496+%60,64

IDRISS (IDRISS) Fiyat Analizi

En güncel IDRISS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00480092
$ 0,00480092$ 0,00480092

$ 0,0050792
$ 0,0050792$ 0,0050792

$ 0,05168
$ 0,05168$ 0,05168

+%2,45

+%5,23

-%6,12

IDRISS (IDRISS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 624,87K
$ 624,87K$ 624,87K

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123,41M
123,41M 123,41M

IDRISS (IDRISS) Nedir?

IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI. The flagship product helps creators on streaming platforms (Twitch, YouTube, Kick, Facebook) monetize content and grow revenue using novel crypto-native mechanics. The team is also developing decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity, fight misinformation, and detect generative AI across the internet.

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IDRISS (IDRISS) Kaynağı

Resmi Websitesi

IDRISS (IDRISS) Token Ekonomisi

IDRISS (IDRISS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IDRISS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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IDRISS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IDRISS / VND
133,38731405
1 IDRISS / AUD
A$0,0078060598
1 IDRISS / GBP
0,0038016525
1 IDRISS / EUR
0,0043592282
1 IDRISS / USD
$0,00506887
1 IDRISS / MYR
RM0,0214413201
1 IDRISS / TRY
0,2061509429
1 IDRISS / JPY
¥0,74512389
1 IDRISS / ARS
ARS$6,8590428179
1 IDRISS / RUB
0,4051040904
1 IDRISS / INR
0,4439823233
1 IDRISS / IDR
Rp83,0962162128
1 IDRISS / KRW
7,0108554744
1 IDRISS / PHP
0,2901928075
1 IDRISS / EGP
￡E.0,2455360628
1 IDRISS / BRL
R$0,027878785
1 IDRISS / CAD
C$0,0069443519
1 IDRISS / BDT
0,6172869886
1 IDRISS / NGN
7,7269347393
1 IDRISS / UAH
0,2114732564
1 IDRISS / VES
Bs0,62347101
1 IDRISS / CLP
$4,89652842
1 IDRISS / PKR
Rs1,4367205128
1 IDRISS / KZT
2,7369363565
1 IDRISS / THB
฿0,1639779445
1 IDRISS / TWD
NT$0,1512043921
1 IDRISS / AED
د.إ0,0186027529
1 IDRISS / CHF
Fr0,004055096
1 IDRISS / HKD
HK$0,0397399408
1 IDRISS / MAD
.د.م0,0459239622
1 IDRISS / MXN
$0,0951933786
1 IDRISS / PLN
0,0186534416
1 IDRISS / RON
лв0,0222016506
1 IDRISS / SEK
kr0,0489145955
1 IDRISS / BGN
лв0,0085157016
1 IDRISS / HUF
Ft1,7436405913
1 IDRISS / CZK
0,1075614214
1 IDRISS / KWD
د.ك0,00154600535
1 IDRISS / ILS
0,017234158