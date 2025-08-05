Ikigai Fiyatı (IKIGAI)
Ikigai (IKIGAI), şu anda 0,0000678 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 53,40K USD piyasa değerine sahiptir. IKIGAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki IKIGAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, IKIGAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Ikigai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ikigai / USD fiyat değişimi, $ -0,0000219763.
Son 60 gün içerisinde, Ikigai / USD fiyat değişimi, $ -0,0000220358.
Son 90 gün içerisinde, Ikigai / USD fiyat değişimi, $ -0,00001069633947006672.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,50
|30 Gün
|$ -0,0000219763
|-%32,41
|60 Gün
|$ -0,0000220358
|-%32,50
|90 Gün
|$ -0,00001069633947006672
|-%13,62
En güncel Ikigai fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,80
+%1,50
-%16,21
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
It's a new meta, but it's a good meta! Ikigai is not just a meme; it's a meme with a purpose. Ikigai refers to the things that make one feel like life is worth living. When you feel overwhelmed in this big world, remember that it could be just the little things that make life worth living. If you are fed up with memes without purpose and with rugs and scams, then you have to experience how it feels to be in a positive community. See the difference for yourself by spending some time with the Ikigai community, and then decide if you want to be a part of it.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Ikigai (IKIGAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IKIGAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 IKIGAI / VND
₫1,784157
|1 IKIGAI / AUD
A$0,000104412
|1 IKIGAI / GBP
￡0,00005085
|1 IKIGAI / EUR
€0,000058308
|1 IKIGAI / USD
$0,0000678
|1 IKIGAI / MYR
RM0,000286794
|1 IKIGAI / TRY
₺0,002755392
|1 IKIGAI / JPY
¥0,0099666
|1 IKIGAI / ARS
ARS$0,092244612
|1 IKIGAI / RUB
₽0,005411796
|1 IKIGAI / INR
₹0,005955552
|1 IKIGAI / IDR
Rp1,111475232
|1 IKIGAI / KRW
₩0,093905712
|1 IKIGAI / PHP
₱0,003886974
|1 IKIGAI / EGP
￡E.0,003284232
|1 IKIGAI / BRL
R$0,000374256
|1 IKIGAI / CAD
C$0,000092886
|1 IKIGAI / BDT
৳0,008256684
|1 IKIGAI / NGN
₦0,103353642
|1 IKIGAI / UAH
₴0,002828616
|1 IKIGAI / VES
Bs0,0085428
|1 IKIGAI / CLP
$0,0654948
|1 IKIGAI / PKR
Rs0,019168416
|1 IKIGAI / KZT
₸0,03660861
|1 IKIGAI / THB
฿0,002195364
|1 IKIGAI / TWD
NT$0,002025864
|1 IKIGAI / AED
د.إ0,000248826
|1 IKIGAI / CHF
Fr0,00005424
|1 IKIGAI / HKD
HK$0,00053223
|1 IKIGAI / MAD
.د.م0,000614946
|1 IKIGAI / MXN
$0,001282776
|1 IKIGAI / PLN
zł0,000250182
|1 IKIGAI / RON
лв0,000296964
|1 IKIGAI / SEK
kr0,000655626
|1 IKIGAI / BGN
лв0,000113904
|1 IKIGAI / HUF
Ft0,023403204
|1 IKIGAI / CZK
Kč0,00144075
|1 IKIGAI / KWD
د.ك0,000020679
|1 IKIGAI / ILS
₪0,000231198