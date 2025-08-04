Infinite Money Glitch Fiyatı (IMG)
Infinite Money Glitch (IMG), şu anda 0,0019278 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,93M USD piyasa değerine sahiptir. IMG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki IMG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, IMG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Infinite Money Glitch / USD fiyat değişimi, $ -0,001572438165277895.
Son 30 gün içerisinde, Infinite Money Glitch / USD fiyat değişimi, $ -0,0012715417.
Son 60 gün içerisinde, Infinite Money Glitch / USD fiyat değişimi, $ -0,0010432457.
Son 90 gün içerisinde, Infinite Money Glitch / USD fiyat değişimi, $ -0,003115456275168803.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,001572438165277895
|-%44,92
|30 Gün
|$ -0,0012715417
|-%65,95
|60 Gün
|$ -0,0010432457
|-%54,11
|90 Gün
|$ -0,003115456275168803
|-%61,77
En güncel Infinite Money Glitch fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%5,43
-%44,92
-%62,60
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Key Features: • Automated SOL Rewards: Holders receive Solana directly to their wallets • Proportional Distribution: Rewards scale with your holding size - the more $IMG you hold, the higher your SOL yield • Fair Tax Structure: Consistent 5% tax across all transactions ensures market stability • Token2022 Integration: Utilizing Solana's latest token program for enhanced efficiency and security • Transparent Distribution: All reward calculations and distributions are verifiable on-chain The Infinite Money Glitch ecosystem is designed to reward long-term holders while maintaining market liquidity. By implementing the tax at the token program level, we've created a more efficient and secure reward system compared to traditional reflection tokens.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Infinite Money Glitch (IMG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IMG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 IMG / VND
₫50,730057
|1 IMG / AUD
A$0,002968812
|1 IMG / GBP
￡0,00144585
|1 IMG / EUR
€0,001657908
|1 IMG / USD
$0,0019278
|1 IMG / MYR
RM0,008154594
|1 IMG / TRY
₺0,078403626
|1 IMG / JPY
¥0,2833866
|1 IMG / ARS
ARS$2,63000115
|1 IMG / RUB
₽0,15374205
|1 IMG / INR
₹0,168894558
|1 IMG / IDR
Rp31,603273632
|1 IMG / KRW
₩2,666378736
|1 IMG / PHP
₱0,110424384
|1 IMG / EGP
￡E.0,093382632
|1 IMG / BRL
R$0,010737846
|1 IMG / CAD
C$0,002641086
|1 IMG / BDT
৳0,234767484
|1 IMG / NGN
₦2,938719042
|1 IMG / UAH
₴0,080427816
|1 IMG / VES
Bs0,2371194
|1 IMG / CLP
$1,8661104
|1 IMG / PKR
Rs0,546415632
|1 IMG / KZT
₸1,04091561
|1 IMG / THB
฿0,062479998
|1 IMG / TWD
NT$0,057525552
|1 IMG / AED
د.إ0,007075026
|1 IMG / CHF
Fr0,00154224
|1 IMG / HKD
HK$0,015113952
|1 IMG / MAD
.د.م0,017465868
|1 IMG / MXN
$0,036261918
|1 IMG / PLN
zł0,007113582
|1 IMG / RON
лв0,008443764
|1 IMG / SEK
kr0,01860327
|1 IMG / BGN
лв0,003257982
|1 IMG / HUF
Ft0,662700528
|1 IMG / CZK
Kč0,040888638
|1 IMG / KWD
د.ك0,000587979
|1 IMG / ILS
₪0,006573798