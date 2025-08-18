ITP Hakkında Daha Fazla Bilgi

ITP Fiyat Bilgileri

ITP Whitepaper

ITP Resmi Websitesi

ITP Token Ekonomisi

ITP Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Infinite Trading Protocol Logosu

Infinite Trading Protocol Fiyatı (ITP)

Listelenmedi

1 ITP / USD Canlı Fiyatı:

$0,02692319
$0,02692319$0,02692319
-%3,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Infinite Trading Protocol (ITP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-18 16:23:54 (UTC+8)

Infinite Trading Protocol (ITP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,02668809
$ 0,02668809$ 0,02668809
24 sa Düşük
$ 0,0290136
$ 0,0290136$ 0,0290136
24 sa Yüksek

$ 0,02668809
$ 0,02668809$ 0,02668809

$ 0,0290136
$ 0,0290136$ 0,0290136

$ 0,0290136
$ 0,0290136$ 0,0290136

$ 0,02668809
$ 0,02668809$ 0,02668809

-%1,32

-%3,92

--

--

Infinite Trading Protocol (ITP) canlı fiyatı $0,02692319. ITP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02668809 ve en yüksek $ 0,0290136 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ITP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0290136, en düşük fiyatı ise $ 0,02668809 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ITP son bir saatte -%1,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,92 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Infinite Trading Protocol (ITP) Piyasa Bilgileri

$ 118,92K
$ 118,92K$ 118,92K

--
----

$ 17,66M
$ 17,66M$ 17,66M

4,45M
4,45M 4,45M

660.500.136,5351809
660.500.136,5351809 660.500.136,5351809

Şu anki Infinite Trading Protocol piyasa değeri $ 118,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ITP arzı 4,45M olup, toplam arzı 660500136.5351809. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,66M.

Infinite Trading Protocol (ITP) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Infinite Trading Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,00109875831390545.
Son 30 gün içerisinde, Infinite Trading Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Infinite Trading Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Infinite Trading Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00109875831390545-%3,92
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Infinite Trading Protocol (ITP) Nedir?

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Infinite Trading Protocol (ITP) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Infinite Trading Protocol Fiyat Tahmini (USD)

Infinite Trading Protocol (ITP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Infinite Trading Protocol (ITP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Infinite Trading Protocol için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Infinite Trading Protocol fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ITP Varlığından Yerel Para Birimlerine

Infinite Trading Protocol (ITP) Token Ekonomisi

Infinite Trading Protocol (ITP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ITP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Infinite Trading Protocol (ITP) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Infinite Trading Protocol (ITP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ITP fiyatı, 0,02692319 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ITP / USD güncel fiyatı nedir?
ITP / USD güncel fiyatı $ 0,02692319. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Infinite Trading Protocol varlığının piyasa değeri nedir?
ITP piyasa değeri $ 118,92K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ITP arzı nedir?
Dolaşımdaki ITP arzı, 4,45M USD.
ITP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ITP, ATH fiyatı olan 0,0290136 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ITP fiyatı (ATL) nedir?
ITP, ATL fiyatı olan 0,02668809 USD değerine düştü.
ITP işlem hacmi nedir?
ITP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ITP bu yıl daha da yükselir mi?
ITP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ITP fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-18 16:23:54 (UTC+8)

Infinite Trading Protocol (ITP) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
08-16 04:04:00Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
08-15 19:17:00Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.