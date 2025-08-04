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Infrared Bera Fiyatı (IBERA)

Listelenmedi

Infrared Bera (IBERA) Canlı Fiyat Grafiği

$1,85
$1,85$1,85
+%1,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Infrared Bera (IBERA) Fiyatı

Infrared Bera (IBERA), şu anda 1,85 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 146,69M USD piyasa değerine sahiptir. IBERA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Infrared Bera Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,68
Infrared Bera 24 saatlik fiyat değişimi
79,14M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Infrared Bera (IBERA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Infrared Bera / USD fiyat değişimi, $ +0,03069171.
Son 30 gün içerisinde, Infrared Bera / USD fiyat değişimi, $ +0,2897734550.
Son 60 gün içerisinde, Infrared Bera / USD fiyat değişimi, $ -0,3785005650.
Son 90 gün içerisinde, Infrared Bera / USD fiyat değişimi, $ -0,818556791679592.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,03069171+%1,68
30 Gün$ +0,2897734550+%15,66
60 Gün$ -0,3785005650-%20,45
90 Gün$ -0,818556791679592-%30,67

Infrared Bera (IBERA) Fiyat Analizi

En güncel Infrared Bera fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,81
$ 1,81$ 1,81

$ 1,88
$ 1,88$ 1,88

$ 8,98
$ 8,98$ 8,98

-%0,70

+%1,68

-%20,47

Infrared Bera (IBERA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 146,69M
$ 146,69M$ 146,69M

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79,14M
79,14M 79,14M

Infrared Bera (IBERA) Nedir?

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Infrared Bera (IBERA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Infrared Bera (IBERA) Token Ekonomisi

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IBERA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IBERA / VND
48.682,75
1 IBERA / AUD
A$2,849
1 IBERA / GBP
1,3875
1 IBERA / EUR
1,591
1 IBERA / USD
$1,85
1 IBERA / MYR
RM7,8255
1 IBERA / TRY
75,2395
1 IBERA / JPY
¥271,95
1 IBERA / ARS
ARS$2.523,8625
1 IBERA / RUB
147,5375
1 IBERA / INR
162,0785
1 IBERA / IDR
Rp30.327,864
1 IBERA / KRW
2.558,772
1 IBERA / PHP
105,968
1 IBERA / EGP
￡E.89,614
1 IBERA / BRL
R$10,3045
1 IBERA / CAD
C$2,5345
1 IBERA / BDT
225,293
1 IBERA / NGN
2.820,1215
1 IBERA / UAH
77,182
1 IBERA / VES
Bs227,55
1 IBERA / CLP
$1.790,8
1 IBERA / PKR
Rs524,364
1 IBERA / KZT
998,9075
1 IBERA / THB
฿59,9585
1 IBERA / TWD
NT$55,204
1 IBERA / AED
د.إ6,7895
1 IBERA / CHF
Fr1,48
1 IBERA / HKD
HK$14,504
1 IBERA / MAD
.د.م16,761
1 IBERA / MXN
$34,8355
1 IBERA / PLN
6,8265
1 IBERA / RON
лв8,103
1 IBERA / SEK
kr17,8525
1 IBERA / BGN
лв3,1265
1 IBERA / HUF
Ft635,956
1 IBERA / CZK
39,2385
1 IBERA / KWD
د.ك0,56425
1 IBERA / ILS
6,3085