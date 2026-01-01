Bugünkü Infraxa Fiyatı

Bugünkü Infraxa (INFRA) fiyatı $ 0,00316777 olup, son 24 saatte % 3,91 değişim gösterdi. Mevcut INFRA / USD dönüşüm oranı INFRA başına $ 0,00316777 şeklindedir.

Infraxa, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.167.687 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,97M INFRA şeklindedir. Son 24 saat içinde INFRA, $ 0,00302638 (en düşük) ile $ 0,00319482 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00450112 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00071879 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, INFRA, son bir saatte +%0,59 ve son 7 günde -%17,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Infraxa (INFRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,17M$ 3,17M $ 3,17M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,17M$ 3,17M $ 3,17M Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.972.852,1381345 999.972.852,1381345 999.972.852,1381345

Şu anki Infraxa piyasa değeri $ 3,17M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki INFRA arzı 999,97M olup, toplam arzı 999972852.1381345. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,17M.