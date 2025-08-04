Integral (ITGR) Nedir?

Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size.

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Integral (ITGR) Kaynağı Resmi Websitesi

Integral (ITGR) Token Ekonomisi

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