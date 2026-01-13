Bugünkü Intellex Fiyatı

Bugünkü Intellex (ITLX) fiyatı $ 0,00057559 olup, son 24 saatte % 1,49 değişim gösterdi. Mevcut ITLX / USD dönüşüm oranı ITLX başına $ 0,00057559 şeklindedir.

Intellex, şu anda piyasa değeri açısından $ 123.514 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 214,23M ITLX şeklindedir. Son 24 saat içinde ITLX, $ 0,00056643 (en düşük) ile $ 0,00060471 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00715794 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00056643 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ITLX, son bir saatte -%0,64 ve son 7 günde -%7,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Intellex (ITLX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 123,51K$ 123,51K $ 123,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 576,54K$ 576,54K $ 576,54K Dolaşım Arzı 214,23M 214,23M 214,23M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Intellex piyasa değeri $ 123,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ITLX arzı 214,23M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 576,54K.