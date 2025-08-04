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International Klein Blue Fiyatı (IKB)

Listelenmedi

International Klein Blue (IKB) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00020601
$0.00020601$0.00020601
+2.80%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü International Klein Blue (IKB) Fiyatı

International Klein Blue (IKB), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 169.89K USD piyasa değerine sahiptir. IKB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

International Klein Blue Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+2.81%
International Klein Blue 24 saatlik fiyat değişimi
824.63M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında International Klein Blue (IKB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, International Klein Blue / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, International Klein Blue / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, International Klein Blue / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, International Klein Blue / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+2.81%
30 Gün$ 0+3.50%
60 Gün$ 0-3.73%
90 Gün$ 0--

International Klein Blue (IKB) Fiyat Analizi

En güncel International Klein Blue fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+2.81%

-16.02%

International Klein Blue (IKB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 169.89K
$ 169.89K$ 169.89K

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824.63M
824.63M 824.63M

International Klein Blue (IKB) Nedir?

IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.

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International Klein Blue (IKB) Kaynağı

Resmi Websitesi

International Klein Blue (IKB) Token Ekonomisi

International Klein Blue (IKB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IKB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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IKB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IKB / VND
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1 IKB / AUD
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1 IKB / GBP
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1 IKB / EUR
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1 IKB / MYR
RM--
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1 IKB / BRL
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1 IKB / CAD
C$--
1 IKB / BDT
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1 IKB / NGN
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1 IKB / UAH
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1 IKB / VES
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1 IKB / CLP
$--
1 IKB / PKR
Rs--
1 IKB / KZT
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1 IKB / THB
฿--
1 IKB / TWD
NT$--
1 IKB / AED
د.إ--
1 IKB / CHF
Fr--
1 IKB / HKD
HK$--
1 IKB / MAD
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1 IKB / MXN
$--
1 IKB / PLN
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1 IKB / RON
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1 IKB / SEK
kr--
1 IKB / BGN
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1 IKB / HUF
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1 IKB / CZK
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1 IKB / KWD
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1 IKB / ILS
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