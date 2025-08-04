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Interport Token Fiyatı (ITP)

Listelenmedi

Interport Token (ITP) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01185098
$0,01185098$0,01185098
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Interport Token (ITP) Fiyatı

Interport Token (ITP), şu anda 0,01185098 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 413,99K USD piyasa değerine sahiptir. ITP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Interport Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Interport Token 24 saatlik fiyat değişimi
34,93M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Interport Token (ITP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Interport Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Interport Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0049404495.
Son 60 gün içerisinde, Interport Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0045465004.
Son 90 gün içerisinde, Interport Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0049404495+%41,69
60 Gün$ +0,0045465004+%38,36
90 Gün$ 0--

Interport Token (ITP) Fiyat Analizi

En güncel Interport Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6,96
$ 6,96$ 6,96

--

--

-%7,77

Interport Token (ITP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 413,99K
$ 413,99K$ 413,99K

--
----

34,93M
34,93M 34,93M

Interport Token (ITP) Nedir?

Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!

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Interport Token (ITP) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Interport Token (ITP) Token Ekonomisi

Interport Token (ITP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ITP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ITP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ITP / VND
311,8585387
1 ITP / AUD
A$0,0182505092
1 ITP / GBP
0,008888235
1 ITP / EUR
0,0101918428
1 ITP / USD
$0,01185098
1 ITP / MYR
RM0,0501296454
1 ITP / TRY
0,4819793566
1 ITP / JPY
¥1,73024308
1 ITP / ARS
ARS$16,0363906066
1 ITP / RUB
0,9471303216
1 ITP / INR
1,038145848
1 ITP / IDR
Rp194,2783295712
1 ITP / KRW
16,3913274576
1 ITP / PHP
0,6788241344
1 ITP / EGP
￡E.0,574179981
1 ITP / BRL
R$0,06518039
1 ITP / CAD
C$0,0162358426
1 ITP / BDT
1,4432123444
1 ITP / NGN
18,0655154022
1 ITP / UAH
0,4944228856
1 ITP / VES
Bs1,45767054
1 ITP / CLP
$11,44804668
1 ITP / PKR
Rs3,3590417712
1 ITP / KZT
6,398936651
1 ITP / THB
฿0,3834977128
1 ITP / TWD
NT$0,3532777138
1 ITP / AED
د.إ0,0434930966
1 ITP / CHF
Fr0,009480784
1 ITP / HKD
HK$0,0929116832
1 ITP / MAD
.د.م0,1073698788
1 ITP / MXN
$0,2225614044
1 ITP / PLN
0,0436116064
1 ITP / RON
лв0,0519072924
1 ITP / SEK
kr0,114361957
1 ITP / BGN
лв0,0199096464
1 ITP / HUF
Ft4,0766186102
1 ITP / CZK
0,2514777956
1 ITP / KWD
د.ك0,0036145489
1 ITP / ILS
0,040293332