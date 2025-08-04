Interport Token (ITP) Nedir?

Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!

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Interport Token (ITP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Interport Token (ITP) Token Ekonomisi

Interport Token (ITP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ITP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!